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دست‌کم ۲۰‌ کشته در پی جاری شدن سیلاب در افغانستان

دست‌کم ۲۰‌ کشته در پی جاری شدن سیلاب در افغانستان
کد خبر : 1816557
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مقامات طالبان از کشته شدن ۲۰ و مفقود شدن بیش از ۱۰۰ نفر در پی جاری شدن سیلاب‌ها در استان نورستان این کشور خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، مقام‌‌های طالبان در استان نورستان گزارش دادند که دست‌کم ۲۰ نفر در پی جاری شدن سیلاب‌ها در شهر پارون در  مرکز این ولایت جان باختند.

بر اساس گزارش همچنین حدود ۸۰ نفر زخمی بیش از ۱۰۰ نفر  مفقود شدند که دو تن از مقامات طالبان در میان مفقود شدگان هستند.

سیلاب‌ها همچنین موجب تخریب خانه‌ها، زمین‌های زراعی و مغازه‌های زیادی شده و خسارات مالی سنگینی به ساکنان این مناطق وارد کرده است.

اداره هلال احمر افغانستان نیز اعلام کرد بارش شدید بعد از ظهر روزگذشته -دوشنبه- باعث جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر در پارون شده و خسارات سنگین جانی و مالی بر جا گذاشته است.

هلال احمر افغانستان‌ افزود که تیم‌های امداد و نجات برای جستجوی مفقودان و کمک به آسیب‌دیدگان به منطقه اعزام شده‌اند.

 

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