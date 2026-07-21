به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه عنوان کرد که این کشور امید چندانی ندارد که با روی کار آمدن نخست‌وزیر جدید بریتانیا، روابط مسکو و لندن بهبود یابد.

وی در نشستی خبری گفت‌: «هیچ برنامه‌ای برای برقراری تماس میان پوتین و نخست وزیر جدید بریتانیا وجود ندارد.»

وی در ادامه عنوان کرد:‌«استقرار نیروهای نظامی اتحادیه اروپا و ناتو در اوکراین برای روسیه کاملاً غیرقابل قبول است؛ مسکو نمی‌تواند اجازه چنین چیزی را بدهد.»

انتهای پیام/