پسکوف:
روسیه امیدی به بهبود روابط مسکو-لندن با روی کار آمدن نخستوزیر جدید بریتانیا ندارد
سخنگوی ریاست جمهوری روسیه عنوان کرد که این کشور امید چندانی ندارد که با روی کار آمدن نخستوزیر جدید بریتانیا، روابط مسکو و لندن بهبود یابد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه عنوان کرد که این کشور امید چندانی ندارد که با روی کار آمدن نخستوزیر جدید بریتانیا، روابط مسکو و لندن بهبود یابد.
وی در نشستی خبری گفت: «هیچ برنامهای برای برقراری تماس میان پوتین و نخست وزیر جدید بریتانیا وجود ندارد.»
وی در ادامه عنوان کرد:«استقرار نیروهای نظامی اتحادیه اروپا و ناتو در اوکراین برای روسیه کاملاً غیرقابل قبول است؛ مسکو نمیتواند اجازه چنین چیزی را بدهد.»