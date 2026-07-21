نصب سامانههای نظارتی در مرز با سوریه توسط رژیم صهیونیستی
نیروهای اسرائیلی با یورش به خاک سوریه، سامانههای نظارتی و دوربینهای حرارتی در مناطق نزدیک به خط آتش بس نصب کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع محلی در استان القنیطره در جنوب سوریه اعلام کردند که گشتهای اسرائیلی، دوربینهای حرارتی و سامانههای نظارت و شناسایی در مناطق مرتفع نزدیک به خط آتش بس با سوریه نصب کردند.
این منابع اشاره کردند که نیروهای اسرائیلی امروز -سهشنبه- به روستای الصمدانیه غربی در ریف القنیطره یورش بردند و سامانه نظارت و شناسایی را نصب کردند و سپس عقب نشینی کردند.
روز گذشته نیز نیروهای نظامی اسرائیل به ریف القنیطره یورش بردند و یک ایست بازرسی برای بازرسی عابران برقرار کردند و به صورت همزمان پهپادهای اسرائیلی نیز در آسمان منطقه پرواز کردند.
منابع مذکور گفتند که نیروهای اسرائیلی شهروندان سوری را بازداشت و بازرسی کردند.