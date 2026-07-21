به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، منابع محلی در استان القنیطره در جنوب سوریه اعلام کردند که گشت‌های اسرائیلی، دوربین‌های حرارتی و سامانه‌های نظارت و شناسایی در مناطق مرتفع نزدیک به خط آتش بس با سوریه نصب کردند.

این منابع اشاره کردند که نیروهای اسرائیلی امروز -سه‌شنبه- به روستای الصمدانیه غربی در ریف القنیطره یورش بردند و سامانه نظارت و شناسایی را نصب کردند و سپس عقب نشینی کردند.

روز گذشته نیز نیروهای نظامی اسرائیل به ریف القنیطره یورش بردند و یک ایست بازرسی برای بازرسی عابران برقرار کردند و به صورت همزمان پهپادهای اسرائیلی نیز در آسمان منطقه پرواز کردند.

منابع مذکور گفتند که نیروهای اسرائیلی شهروندان سوری را بازداشت و بازرسی کردند.

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