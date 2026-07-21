به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، قانونگذاران فرانسوی امروز -سه‌شنبه- به قانونی رای می‌دهند که هدف آن ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به رسانه‌های اجتماعی است.

در صورت تصویب این قانون، فرانسه از استرالیا پیروی خواهد کرد، جایی که اولین ممنوعیت استفاده از پلتفرم‌هایی از جمله فیس‌بوک، اسنپ‌چت، تیک‌تاک و یوتیوب برای افراد زیر ۱۶ سال در ماه دسامبر به اجرا درآمد، اقدامی که به دنبال افزایش نگرانی‌ها در مورد تاثیر رسانه‌های اجتماعی بر سلامت و ایمنی افراد زیر سن قانونی، صورت گرفت.

امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، که در ماه آوریل از جوانان خواست تلفن‌های خود را خاموش کنند و مطالعه کنند تا شهروندان بهتری شوند، می‌خواهد این قانون به موقع برای شروع سال تحصیلی آینده اجرا شود.

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