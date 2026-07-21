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۵۲ شهید و زخمی در شبانه‌ روز گذشته در غزه

۵۲ شهید و زخمی در شبانه‌ روز گذشته در غزه
کد خبر : 1816503
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وزارت بهداشت غزه از شهادت ۱۰ نفر در شبانه روز گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز-سه شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۱۰ شهید و ۴۲ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه منتقل شدند.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتش‌بس در ۱۱ اکتبر،  ۱هزار و ۱۶۸ تن به شهادت رسیده و ۳ هزار ۷۹۸ نفر نیز مجروح شدند.

بر اساس آمار این وزارتخانه از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۲۹۳ تن در نوار غزه به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۹۰۶ نفر نیز مجروح شدند.

 

 

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