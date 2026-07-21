۵۲ شهید و زخمی در شبانه روز گذشته در غزه
وزارت بهداشت غزه از شهادت ۱۰ نفر در شبانه روز گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از المسیره، وزارت بهداشت غزه امروز-سه شنبه- اعلام کرد که طی شبانه روز گذشته ۱۰ شهید و ۴۲ زخمی به بیمارستانهای نوار غزه منتقل شدند.
وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از زمان اعلام آتشبس در ۱۱ اکتبر، ۱هزار و ۱۶۸ تن به شهادت رسیده و ۳ هزار ۷۹۸ نفر نیز مجروح شدند.
بر اساس آمار این وزارتخانه از آغاز جنایات رژیم صهیونیستی در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، ۷۳ هزار و ۲۹۳ تن در نوار غزه به شهادت رسیده و ۱۷۳ هزار و ۹۰۶ نفر نیز مجروح شدند.