قصد نداریم به جنگ علیه ایران بپیوندیم

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بتزالل اسموتریچ، وزیر دارایی افراطی رژیم صهیونیستی در جریان کنفرانسی در مرکز اراضی اشغالی، گفت که این رژیم علاقه‌ای به پیوستن به جنگ علیه ایران ندارد.

به گزارش رسانه‌های رژیم صهیونیستی، وی مدعی شد که در حال حاضر، دولت اسرائیل هیچ علاقه‌ای به پیوستن به کارزار علیه ایران ندارد.

اسموتریچ ادعا کرد: وضعیت فعلی برای ما خوب است و ما هیچ علاقه‌ای به ورود به آن (جنگ علیه ایران) نداریم. ما برای هر سناریویی آماده‌ایم.

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