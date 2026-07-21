احضار دیپلمات ارشد روس به وزارت خارجه هند

به گزارش ایلنا به نقل‌ از رویترز، هند دیپلمات ارشد روسیه را به دلیل کشته شدن چهار خدمه هندی یک کشتی در حمله روسیه احضار کرد.

هند اعلام کرد که پس از حمله موشکی به یک کشتی باری در دریای سیاه که از بندری در اوکراین حرکت می‌کرد و منجر به کشته شدن چهار هندی شد، یک دیپلمات ارشد روسیه را احضار و نگرانی شدید خود را ابراز کرده است.

اوکراین اعلام کرد که روسیه روز یکشنبه با سه موشک کروز به کشتی گلدن لئو، یک کشتی با پرچم گینه بیسائو که خدمه آن از هند و سوریه بودند حمله کرد که منجر به کشته شدن ۱۰ نفر از جمله چهار هندی شد.

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