اعلام اسامی کابینه جدید بریتانیا

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، ‌دفتر «اندی برنهام»، نخست‌وزیر بریتانیا، اعلام کرده است که چه کسانی در کابینه جدید به او ملحق خواهند شد.

بنا به بیانیه داونینگ استرتی،‌ «اد میلیبند» به عنوان وزیر امور خارجه، «وس استریتینگ»، به عنوان وزیر دفاع، «جان هیلی» به عنوان وزیر خزانه داری و «شبانه محمود»، به عنوان وزیر کشور باقی خواهند ماند.

در میان سایر انتصابات، برنهام، «الکس نوریس»‌ را به عنوان وزیر دادگستری و «ایوت کوپر» را به عنوان وزیر بهداشت و مراقبت های اجتماعی منصوب کرد، در حالی که «پت مک فادن»، سمت خود را به عنوان وزیر کار و بازنشستگی حفظ خواهد کرد.

بر اساس این بیانیه، «جاناتان رینولدز»، ‌به عنوان وزیر تجارت، نوآوری، علوم و تجارت منصوب شد و «لوسی پاول» به عنوان وزیر آموزش و پرورش منصوب شد. «هایدی الکساندر»، همچنان وزیر حمل و نقل باقی خواهد ماند.

«میاتا فنبوله» به عنوان وزیر امنیت انرژی، «آنجلا ایگل» به عنوان وزیر محیط زیست، غذا و امور روستایی، «لوئیز هی» به عنوان وزیر اول دولت، صدراعظم دوک‌نشین لنکستر و وزیر دفتر کابینه منصوب شدند و «آنجلا راینر» به عنوان وزیر مسکن، جوامع و دولت محلی خدمت خواهد کرد.

انتهای پیام/