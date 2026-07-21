به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نخست‌وزیر اوکراین گفت که این کشور ممکن است وامی به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند.

«سرگئی کورتسکی»، نخست وزیر اوکراین، گفت که کی‌یف ممکن است به زودی ۶۹۰ میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول ‌دریافت کند.

ویدر کانال تلگرام خود نوشت: «هیئت اجرایی صندوق بین‌المللی پول اولین بررسی برنامه جدید برای اوکراین را به عنوان بخشی از تسهیلات صندوق توسعه‌یافته‌ به پایان رسانده است.»

وی افزود: «این امر راه را برای [اوکراین] هموار می‌کند تا در روزهای آینده تقریباً ۶۹۰ میلیون دلار از صندوق بین‌المللی پول دریافت کند.»

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