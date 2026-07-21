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کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی

کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی
کد خبر : 1816382
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قیمت نفت در معاملات امروز -سه‌شنبه- کاهش یافت.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، قیمت نفت در معاملات امروز -سه‌شنبه- کاهش یافت.

این در حالی است که بازارها گزارش‌های مربوط به تلاش‌های میانجیگری بین ایالات متحده و ایران را مثبت ارزیابی کردند.

تا ساعت ۰۹:۲۵ به وقت مسکو، قرارداد آتی نفت خام آمریکا ‌وست تگزاس اینترمدیت‌ برای ماه اوت آینده با ۰.۸۸ درصد کاهش به ۸۲.۵۰ دلار در هر بشکه رسید.

در همین حال، معاملات آتی نفت خام برنت برای ماه سپتامبر با ۰.۸۵ درصد کاهش به ۸۸.۴۶ دلار در هر بشکه رسید.

 

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