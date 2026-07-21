به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش لبنان اعلام کرد که سربازانش پس از خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب این کشور در چارچوب توافقی با میانجیگری آمریکا، استقرار در شهر جنوبی زوتر الغربیه را آغاز کرده‌اند.

فرماندهی ارتش بار دیگر از شهروندان خوسات تا زمان تثبیت اوضاع امنیتی به این شهر نروند و برای حفظ امنیت خود به دستورالعمل‌های واحدهای نظامی مستقر پایبند باشند.

اسرائیل هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.

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