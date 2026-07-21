نیروهای لبنان در جنوب این کشور مستقر میشوند
ارتش لبنان اعلام کرد که سربازانش پس از خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب این کشور استقرار در شهر جنوبی زوتر الغربیه را آغاز کردهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، ارتش لبنان اعلام کرد که سربازانش پس از خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب این کشور در چارچوب توافقی با میانجیگری آمریکا، استقرار در شهر جنوبی زوتر الغربیه را آغاز کردهاند.
فرماندهی ارتش بار دیگر از شهروندان خوسات تا زمان تثبیت اوضاع امنیتی به این شهر نروند و برای حفظ امنیت خود به دستورالعملهای واحدهای نظامی مستقر پایبند باشند.
اسرائیل هنوز در این مورد اظهار نظری نکرده است.