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ادعای وال استریت ژورنال درباره انتقال هزاران سانتریفیوژ ایران به اعماق کوه «کلنگ»

ادعای وال استریت ژورنال درباره انتقال هزاران سانتریفیوژ ایران به اعماق کوه «کلنگ»
کد خبر : 1816361
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روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل ارزیابی کرده که ایران هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم را به کوه کلنگ منتقل کرده که هدف قرار دادن این تجهیزات در حملات هوایی را دشوارتر می‌کند.

روزنامه وال‌استریت ژورنال گزارش داد که دستگاه اطلاعاتی اسرائیل ارزیابی کرده که ایران هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم را به کوه کلنگ منتقل کرده که هدف قرار دادن این تجهیزات در حملات هوایی را دشوارتر می‌کند.

وال‌استریت ژورنال ‌به نقل از مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی مدعی شد که ایران پاییز گذشته هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم را به تأسیسات زیرزمینی در اعماق کوه «کلنگ» در نزدیکی نطنز منتقل کرده است؛ همان منطقه‌ای که ترامپ در اظهارات اخیرش ادعاهایی را درباره آن مطرح و به بمباران آن تهدید کرده است. 

بر اساس گزارش رسانه آمریکایی، این سانتریفیوژها پس از جنگ ۱۲ روزه ژوئن ۲۰۲۵ به این کوه منتقل شدند؛ جنگی که طی آن آمریکا و اسرائیل سه مرکز هسته‌ای ایران را هدف حملات سنگین قرار دادند.

مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی گفتند که انتقال این تجهیزات حساس به داخل کوه، این نگرانی را تشدید کرده که تهران برای تضمین ادامه غنی‌سازی اورانیوم، حتی در صورت حمله نظامی وسیع به خاکش، تلاش می‌کند.

 

 

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