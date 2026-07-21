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احضار سفیر فیلیپین از سوی چین

احضار سفیر فیلیپین از سوی چین
کد خبر : 1816348
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چین سفیر فیلیپین را احضار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، چین سفیر فیلیپین را احضار کرد. 

بر اساس بیانیه‌ای از وزارت امور خارجه چین، پکن اعلام کرد که امروز -سه‌شنبه- سفیر فیلیپین در چین را به دلیل رویارویی یک روز قبل بین دو کشور در دومین منطقه ساحلی توماس شوال احضار کرده است.

چین و فیلیپین روز دوشنبه پس از رویارویی بین کشتی‌هایشان در آب‌های مورد مناقشه دریای جنوبی چین، اتهاماتی را رد و بدل کردند. مانیلاعلام کرد گفت که یکی از پرسنل نیروی دریایی‌اش از ناحیه سر مورد اصابت قرار گرفته و پکن خبر داد که مانیل این حادثه را تحریک کرده است.

وزارت امور خارجه چین اعلام کرد: «طرف فیلیپینی ابتدا این حادثه را تحریک کرد، اما پس از آن، موضع خود را تغییر داده و اتهامات متقابلی را مطرح کرده، حقایق را تحریف کرده و به تبلیغات مخرب پرداخته است.»

 

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