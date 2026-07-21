خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر دفاع سابق بریتانیا:

اسرائیل از ترس روسیه، از ارائه کمک نظامی به اوکراین خودداری کرد

اسرائیل از ترس روسیه، از ارائه کمک نظامی به اوکراین خودداری کرد
کد خبر : 1816332
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر دفاع سابق بریتانیا، فاش کرد که دولت رژیم صهیونیستی درخواست شخصی او برای ارائه کمک نظامی به اوکراین در آغاز جنگ را رد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «بن والاس»، وزیر دفاع سابق بریتانیا، فاش کرد که دولت رژیم صهیونیستی درخواست شخصی او برای ارائه کمک نظامی به اوکراین در آغاز جنگ را رد کرد تا از خشم مسکو جلوگیری کند.

والاس در پستی در پلتفرم ایکس گفت: «من به دولت بنیامین نتانیاهو توصیه کردم که به اوکراین کمک کند. اما اسرائیل با بیان اینکه نمی‌خواهد روسیه را خشمگین کند، امتناع کرد.»

وی مدعی شد: «به این ترتیب روسیه به صرف یک میلیارد دلار یا بیشتر برای پهپادهای ایرانی ادامه داد و اکنون اسرائیلی‌های عادی باید با عواقب ارزیابی نتانیاهو روبرو شوند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل