اسرائیل از ترس روسیه، از ارائه کمک نظامی به اوکراین خودداری کرد

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «بن والاس»، وزیر دفاع سابق بریتانیا، فاش کرد که دولت رژیم صهیونیستی درخواست شخصی او برای ارائه کمک نظامی به اوکراین در آغاز جنگ را رد کرد تا از خشم مسکو جلوگیری کند.

والاس در پستی در پلتفرم ایکس گفت: «من به دولت بنیامین نتانیاهو توصیه کردم که به اوکراین کمک کند. اما اسرائیل با بیان اینکه نمی‌خواهد روسیه را خشمگین کند، امتناع کرد.»

وی مدعی شد: «به این ترتیب روسیه به صرف یک میلیارد دلار یا بیشتر برای پهپادهای ایرانی ادامه داد و اکنون اسرائیلی‌های عادی باید با عواقب ارزیابی نتانیاهو روبرو شوند.»

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