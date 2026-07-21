به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای امور خارجه آسه‌آن ‌نگرانی جدی خود را از وضعیت به سرعت در حال تحول در خاورمیانه‌ ابراز کردند.

وزرای خارجه آسه‌آن طی بیانیه‌ای ‌‌نسبت به تجدید خصومت‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کردند.

در بیانیه م‌ذکور، این بلوک منطقه‌ای هشدار داد که این تنش‌های فزاینده «چشم‌انداز حل مسالمت‌آمیز از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی را کاهش می‌دهد» و «تلاش‌های مداوم میانجیگران کلیدی را به شدت تضعیف می‌کند».

این وزرا همچنین از همه طرف‌های درگیر خواستند که «حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و از هرگونه اقدامی که ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند، خودداری کنند». ‌

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