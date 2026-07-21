خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آسه‌آن خواستار تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا شد

آسه‌آن خواستار تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا شد
کد خبر : 1816313
لینک کوتاه کپی شد.

وزرای امور خارجه آسه‌آن ‌نگرانی جدی خود را از وضعیت به سرعت در حال تحول در خاورمیانه‌ ابراز کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، وزرای امور خارجه آسه‌آن ‌نگرانی جدی خود را از وضعیت به سرعت در حال تحول در خاورمیانه‌ ابراز کردند.

وزرای خارجه آسه‌آن طی بیانیه‌ای ‌‌نسبت به تجدید خصومت‌ها میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کردند. 

در بیانیه م‌ذکور، این بلوک منطقه‌ای هشدار داد که این تنش‌های فزاینده «چشم‌انداز حل مسالمت‌آمیز از طریق گفت‌وگو و دیپلماسی را کاهش می‌دهد» و «تلاش‌های مداوم میانجیگران کلیدی را به شدت تضعیف می‌کند».

این وزرا همچنین از همه طرف‌های درگیر خواستند که «حداکثر خویشتنداری را به خرج دهند و از هرگونه اقدامی که ممکن است اوضاع را وخیم‌تر کند، خودداری کنند». ‌

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل