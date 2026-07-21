به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «اندی برنهام»، نخست وزیر جدید بریتانیا، و «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، توافق کردند که همکاری فشرده بین دو کشور خود را ادامه دهند، اجرای پیمان کنزینگتون را پیش ببرند و از اوکراین حمایت کنند.

در یک تماس تلفنی ‌مرتس به برنهام به خاطر سمت جدیدش تبریک گفت و هر دو طرف تمایل خود را برای ادامه همکاری نزدیک بین دو کشور و همچنین ادامه پیشبرد اجرای پیمان کنزینگتون ابراز کردند.

در مورد عملیات نظامی روسیه در اوکراین، صدراعظم آلمان و نخست وزیر بریتانیا توافق کردند که به حمایت همه جانبه از کیف ادامه دهند و فشار بر روسیه را افزایش دهند و ادعا کردند که هدف، دستیابی به مذاکرات جدی برای دستیابی به صلحی عادلانه و پایدار است.

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