فاکسنیوز: حملات گستردهتر آمریکا به ایران با مشارکت احتمالی اسرائیل همراه خواهد بود
رسانه آمریکایی فاکسنیوز به نقل از مقامهای این کشور گزارش داد در صورت صدور دستور دونالد ترامپ برای ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران، دامنه حملات بهمراتب وسیعتر و شدیدتر از عملیات کنونی خواهد بود و احتمال مشارکت اسرائیل نیز در این حملات وجود دارد.
شبکه آمریکایی فاکسنیوز به نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داد که در صورت تصمیم دونالد ترامپ برای ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران، این حملات از نظر شدت و گستره بهمراتب فراگیرتر از عملیاتهای جاری خواهد بود.
به گفته یکی از این مقامها، استقرار جنگندهها و تجهیزات نظامی بیشتر آمریکا در منطقه، بخشی از اقدامات مقدماتی برای اجرای احتمالی این تصمیم است و همهچیز به دستور نهایی رئیسجمهور آمریکا بستگی دارد.
یک مقام آمریکایی دیگر نیز مدعی شد در صورتی که ترامپ دامنه جنگ علیه ایران را بهطور قابلتوجهی گسترش دهد، احتمال مشارکت اسرائیل در این عملیات بسیار زیاد خواهد بود.
فاکسنیوز همچنین به نقل از یک مقام دیگر گزارش داد که واشنگتن از هفتم ژوئیه تاکنون، از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنین تأسیسات هستهای ایران خودداری کرده است، اما در صورت آغاز دور تازهای از عملیات گسترده، این رویکرد ممکن است تغییر کند.