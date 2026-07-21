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ترامپ: گفت‌وگوی بسیار خوبی با نخست‌وزیر جدید انگلیس داشتم

ترامپ: گفت‌وگوی بسیار خوبی با نخست‌وزیر جدید انگلیس داشتم
کد خبر : 1816287
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رئیس‌جمهور آمریکا از گفت‌وگوی تلفنی با نخست‌وزیر جدید انگلیس خبر داد و با تأکید بر روابط ویژه واشنگتن و لندن، اعلام کرد دو طرف به‌زودی دیدار خواهند کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از النشره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد گفت‌وگوی تلفنی «بسیار خوبی» با اندی بورنهام، نخست‌وزیر جدید انگلیس داشته و دو طرف درباره طیفی از مسائل دوجانبه و منطقه‌ای گفت‌وگو کرده‌اند.

ترامپ با تمجید از روابط «ویژه» میان واشنگتن و لندن گفت نخست‌وزیر جدید انگلیس مسئولیت سنگینی بر عهده دارد، اما اطمینان دارد که از عهده آن برخواهد آمد. وی همچنین تأکید کرد که آمریکا برای کمک به دولت جدید انگلیس آمادگی دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به اینکه به‌زودی با نخست‌وزیر انگلیس دیدار خواهد کرد، افزود دو طرف در این تماس درباره موضوعاتی از جمله همکاری‌های تجاری، همکاری‌های نظامی و همچنین پاکسازی مین‌ها از تنگه هرمز گفت‌وگو کرده‌اند.

 

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