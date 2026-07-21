سایه جنگ آمریکا و ایران بر نشست آسهآن؛ وزیران خارجه بیانیه صادر میکنند
وزیر خارجه فیلیپین از تصمیم اعضای آسهآن برای صدور بیانیهای درباره تحولات خاورمیانه خبر داد و اعلام کرد نگرانی از تشدید جنگ آمریکا و ایران، یکی از محورهای اصلی گفتوگوهای این نشست بوده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، جنگ میان آمریکا و ایران، دامنه نگرانیها را فراتر از خاورمیانه گسترش داده و اکنون به یکی از موضوعات مورد بحث در نشست وزیران خارجه اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن) تبدیل شده است.
ماریا ترزا لازارو، وزیر خارجه فیلیپین، امروز- سهشنبه- اعلام کرد وزیران خارجه کشورهای عضو آسهآن در پایان نشست خود در مانیل، بیانیهای مشترک درباره بحران خاورمیانه منتشر خواهند کرد.
به گفته وی، اعضای این اتحادیه در جریان نشست غیرعلنی خود، با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تشدید تنشها و پیامدهای جنگ، درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کردند.
این نشست در شرایطی برگزار میشود که ادامه درگیریها میان آمریکا و ایران، نگرانیها درباره گسترش دامنه بحران و تأثیر آن بر امنیت منطقهای، تجارت جهانی و ثبات اقتصاد بینالملل را افزایش داده و واکنش کشورهای مختلف را در پی داشته است.