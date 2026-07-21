سنتکام: دور جدید حملات آمریکا به اهداف نظامی ایران پایان یافت
فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) از پایان دور جدید حملات به ایران خبر داد و مدعی شد در این عملیات، مراکز فرماندهی، توان دریایی، سامانههای موشکی و پهپادی و پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از ارمنیوز، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) بامداد امروز- سهشنبه- اعلام کرد دور تازه حملات این کشور به اهدافی در ایران به پایان رسیده است.
سنتکام در بیانیهای مدعی شد این حملات مراکز فرماندهی نظامی، توانمندیهای دریایی، مواضع پرتاب موشک و پهپاد و سامانههای پدافند هوایی ایران را هدف قرار داده است. به ادعای این نهاد، هدف از این عملیات کاهش توان ایران برای حمله به کشتیهای تجاری عبوری از تنگه هرمز بوده است.
فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین مدعی شد تردد کشتیهای تجاری از تنگه هرمز همچنان بدون اختلال ادامه دارد و نیروهای این کشور از ابتدای ماه مه تاکنون، امنیت عبور حدود ۹۰۰ کشتی تجاری و انتقال نزدیک به ۴۵۰ میلیون بشکه نفت خام از این آبراه راهبردی را تأمین کردهاند.
سنتکام در ادامه با تکرار ادعاهای خود، هشدار داد نیروهای آمریکایی آماده پاسخ به هرگونه اقدام علیه کشتیهای تجاری و دریانوردان غیرنظامی در تنگه هرمز هستند.
این بیانیه در حالی منتشر شده است که تنشها میان تهران و واشنگتن همچنان ادامه دارد و آمریکا حملات خود را با ادعای حفاظت از آزادی کشتیرانی در منطقه توجیه میکند.