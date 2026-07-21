روسیه و کرهشمالی همکاریهای راهبردی خود را وارد مرحله جدیدی کردند
وزیران خارجه روسیه و کرهشمالی در نشست راهبردی مسکو، ضمن تأکید بر اجرای توافق مشارکت جامع میان دو کشور، بار دیگر حمایت متقابل خود از مواضع سیاسی و امنیتی یکدیگر را اعلام کردند؛ دیداری که از تداوم گسترش روابط راهبردی مسکو و پیونگیانگ حکایت دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، وزیران امور خارجه روسیه و کرهشمالی در سومین دور گفتوگوهای راهبردی خود در مسکو، بر گسترش همکاریهای دوجانبه و اجرای توافق مشارکت راهبردی جامع میان دو کشور تأکید کردند.
خبرگزاری مرکزی کرهشمالی، امروز- سهشنبه- اعلام کرد چوئه سون هوی و سرگئی لاوروف در این نشست درباره مجموعهای از مسائل دوجانبه و بینالمللی رایزنی کرده و در پایان، درباره تمامی محورهای مورد بحث به توافق نظر رسیدهاند.
محور اصلی این مذاکرات، اجرای پیمان مشارکت راهبردی جامعی بود که مسکو و پیونگیانگ در ژوئن ۲۰۲۴ امضا کردند؛ توافقی که طی دو سال گذشته به پایه اصلی همکاریهای سیاسی، امنیتی و نظامی دو کشور تبدیل شده است.
در این دیدار، روسیه حمایت کامل خود را از اقدامات کره شمالی برای مقابله با آنچه پیونگیانگ «اقدامات خصمانه علیه حاکمیت، امنیت و حق توسعه این کشور» میخواند، اعلام کرد. در مقابل، کرهشمالی نیز بر حمایت قاطع خود از سیاستهای مسکو در جنگ اوکراین تأکید و اعلام کرد از تلاشهای روسیه برای رفع آنچه «ریشههای اصلی» این جنگ توصیف میکند، پشتیبانی میکند.
کرملین همچنین اعلام کرد وزیر خارجه کرهشمالی پیش از این مذاکرات، با ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه دیدار و پیام و سلام کیم جونگاون را به وی ابلاغ کرده است؛ دیداری که رسانه رسمی کرهشمالی نیز آن را تأیید کرده است.
دو طرف همچنین درباره تبادل هیئتهای بلندپایه، توسعه همکاریهای دوجانبه و هماهنگی مواضع در قبال مهمترین پروندههای بینالمللی گفتوگو کردند.
این دیدار در حالی برگزار شد که همکاریهای نظامی مسکو و پیونگیانگ در ماههای اخیر گسترش یافته است. بر اساس گزارشها، کره شمالی در چارچوب توافق دفاعی دو کشور، حدود ۱۴ هزار نظامی برای پشتیبانی از ارتش روسیه در منطقه «کورسک» اعزام کرده است.
تحلیلگران نیز معتقدند سفر وزیر خارجه کره شمالی به مسکو میتواند زمینهساز سفر دوباره «کیم جونگ اون» به روسیه باشد؛ سفری که در صورت انجام، گام دیگری در مسیر تعمیق روابط راهبردی دو کشور خواهد بود.