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پنتاگون: نزدیک به ۱۰۰ نظامی آمریکایی در جنگ با ایران زخمی شدند

پنتاگون: نزدیک به ۱۰۰ نظامی آمریکایی در جنگ با ایران زخمی شدند
کد خبر : 1816270
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وزارت جنگ آمریکا از زخمی شدن حدود ۱۰۰ نظامی این کشور از هفتم ژوئیه تاکنون خبر داد؛ آماری که هم‌زمان با افزایش تلفات ارتش آمریکا و رسیدن شمار کشته‌های این کشور در جنگ با ایران به ۱۷ نفر منتشر شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) اعلام کرد از هفتم ژوئیه تاکنون حدود ۱۰۰ نظامی آمریکایی در جریان جنگ با ایران مجروح شده‌اند.

شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون بامداد سه‌شنبه در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» گفت بیشتر این نیروها دچار آسیب‌های خفیف، از جمله ضربه مغزی خفیف شده‌اند و ۹۶ درصد آن‌ها پس از دریافت خدمات درمانی، بار دیگر به مأموریت‌های خود بازگشته‌اند.

این آمار در شرایطی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز دوشنبه مدعی شد ایران «بهای» کشته شدن نظامیان آمریکایی را خواهد پرداخت؛ اظهاراتی که پس از افزایش تلفات ارتش آمریکا در روزهای اخیر مطرح شد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، شمار نظامیان آمریکایی کشته‌شده در جنگ با ایران به ۱۷ نفر رسیده و هم‌زمان هویت جسد یک نظامی دیگر نیز در دست بررسی است.

پنتاگون همچنین تأیید کرد دو نظامی آمریکایی در حمله ایران به نیروهای این کشور در اردن کشته شده‌اند. پیش‌تر نیز در ماه مارس، حمله یک پهپاد ایرانی به یک پایگاه نظامی آمریکا در کویت به کشته شدن شش نظامی آمریکایی منجر شده بود.

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