واشنگتن: عملیات علیه ایران تا تحقق اهداف ادامه خواهد داشت

به گزارش ایلنا، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا اعلام کرد که دونالد ترامپ همچنان به دنبال پایان دادن به درگیری با ایران از مسیر یک توافق صلح‌آمیز است، اما تحقق این هدف را منوط به همراهی تهران دانست.

رایت در گفت‌وگو با شبکه «ای‌بی‌سی نیوز» گفت: «اگر ایران برای توافق آماده باشد، جنگ از همین مسیر پایان خواهد یافت؛ در غیر این صورت، آمریکا به تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز ادامه خواهد داد.»

وی با تأکید بر اینکه واشنگتن مصمم به حفظ جریان صادرات نفت، گاز و سایر کالاها از تنگه هرمز است، مدعی شد این هدف با همکاری ایران یا بدون آن دنبال خواهد شد. او همچنین از ادامه حملات آمریکا خبر داد و گفت: «عملیات تا زمان تحقق کامل اهداف ادامه خواهد داشت.»

وزیر انرژی آمریکا در ادامه، جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، کاهش توان این کشور برای آنچه «تهدید همسایگان و تجارت جهانی» خواند، و حفظ امنیت منطقه را از اهداف اصلی دولت ترامپ برشمرد و مدعی شد این رویکرد هیچ تغییری نکرده است.

رایت همچنین درباره روند جنگ گفت برنامه اولیه آمریکا اجرای عملیاتی چهار تا شش هفته‌ای بود که تاکنون حدود پنج هفته و نیم ادامه یافته است. به گفته او، واشنگتن برای دستیابی به توافقی درباره تداوم جریان نفت، برای مدتی عملیات را متوقف کرد، اما پس از آنکه ایران از نگاه آمریکا آمادگی لازم را نشان نداد، مسیر خود را تغییر داد.

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