ژنرال آمریکایی نسخه جدید برای جنگ با ایران پیچید

به گزارش ایلنا، کیت کلوگ، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، با انتقاد از راهبرد فعلی واشنگتن در قبال جنگ با ایران، خواستار اعزام محدود نیروهای زمینی آمریکا به داخل ایران و بازآرایی تیم مذاکره‌کننده این کشور شد.

کلوگ در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز» مدعی شد شرایط جنگ تغییر کرده و دولت آمریکا باید تیم مذاکره خود را به‌طور کامل بازسازی کند. به گفته او، مدیریت مذاکرات در شرایط جنگی باید به افراد باتجربه در حوزه امنیت و نظامی سپرده شود، نه افرادی که سابقه فعالیت در حوزه تجارت و املاک دارند.

وی با تأکید بر اینکه حملات هوایی به‌تنهایی برای تحقق اهداف آمریکا کافی نیست، گفت واشنگتن برای افزایش فشار بر ایران به حضور محدود نیروهای زمینی نیاز دارد. او مدعی شد این اقدام به معنای حرکت به سمت تهران نیست، بلکه هدف آن تسلط بر چند نقطه راهبردی و ایجاد اهرم فشار برای تأثیرگذاری بر اقتصاد ایران است.

این ژنرال بازنشسته همچنین با اشاره به نظرسنجی‌های اخیر، مدعی شد ادامه جنگ با ایران از حمایت افکار عمومی آمریکا برخوردار نیست.

اظهارات کلوگ در شرایطی مطرح شده که جنگ علیه ایران وارد پنجمین ماه خود شده و پیامدهای آن، از جمله افزایش قیمت نفت و گاز و تشدید فشار بر روابط آمریکا با برخی متحدانش، همچنان ادامه دارد.

هم‌زمان، آمریکا پس از ۱۰ روز حملات هوایی مداوم به اهدافی در داخل ایران، به این عملیات پایان داده است. در مقابل، مقام‌های ایرانی از وقوع انفجار در نزدیکی دو نفتکش در حوالی تنگه هرمز خبر داده و علت آن را ناایمن بودن مسیرهای کشتیرانی اعلام کرده‌اند.