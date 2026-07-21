خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ژنرال آمریکایی نسخه جدید برای جنگ با ایران پیچید

ژنرال آمریکایی نسخه جدید برای جنگ با ایران پیچید
کد خبر : 1816267
لینک کوتاه کپی شد.

یک ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا با ناکارآمد خواندن حملات هوایی علیه ایران، خواستار اعزام محدود نیروهای زمینی و تغییر تیم مذاکره‌کننده واشنگتن شد.

به گزارش ایلنا، کیت کلوگ، ژنرال بازنشسته ارتش آمریکا، با انتقاد از راهبرد فعلی واشنگتن در قبال جنگ با ایران، خواستار اعزام محدود نیروهای زمینی آمریکا به داخل ایران و بازآرایی تیم مذاکره‌کننده این کشور شد.

کلوگ در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز» مدعی شد شرایط جنگ تغییر کرده و دولت آمریکا باید تیم مذاکره خود را به‌طور کامل بازسازی کند. به گفته او، مدیریت مذاکرات در شرایط جنگی باید به افراد باتجربه در حوزه امنیت و نظامی سپرده شود، نه افرادی که سابقه فعالیت در حوزه تجارت و املاک دارند.

وی با تأکید بر اینکه حملات هوایی به‌تنهایی برای تحقق اهداف آمریکا کافی نیست، گفت واشنگتن برای افزایش فشار بر ایران به حضور محدود نیروهای زمینی نیاز دارد. او مدعی شد این اقدام به معنای حرکت به سمت تهران نیست، بلکه هدف آن تسلط بر چند نقطه راهبردی و ایجاد اهرم فشار برای تأثیرگذاری بر اقتصاد ایران است.

این ژنرال بازنشسته همچنین با اشاره به نظرسنجی‌های اخیر، مدعی شد ادامه جنگ با ایران از حمایت افکار عمومی آمریکا برخوردار نیست.

اظهارات کلوگ در شرایطی مطرح شده که جنگ علیه ایران وارد پنجمین ماه خود شده و پیامدهای آن، از جمله افزایش قیمت نفت و گاز و تشدید فشار بر روابط آمریکا با برخی متحدانش، همچنان ادامه دارد.

هم‌زمان، آمریکا پس از ۱۰ روز حملات هوایی مداوم به اهدافی در داخل ایران، به این عملیات پایان داده است. در مقابل، مقام‌های ایرانی از وقوع انفجار در نزدیکی دو نفتکش در حوالی تنگه هرمز خبر داده و علت آن را ناایمن بودن مسیرهای کشتیرانی اعلام کرده‌اند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل