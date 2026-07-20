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ترامپ ایران را به پاسخ «چندبرابری» تهدید کرد

ترامپ ایران را به پاسخ «چندبرابری» تهدید کرد
کد خبر : 1816198
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رئیس‌جمهور آمریکا با تشدید لحن تهدیدآمیز خود علیه تهران مدعی شد هرگونه اقدام ایران علیه نیروهای آمریکایی با پاسخی شدید و «چندین برابر» از سوی واشنگتن روبه‌رو خواهد شد.

به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بار دیگر ایران را تهدید کرد و گفت در صورت کشته شدن هر نظامی آمریکایی به دست ایران، واشنگتن پاسخی «چندین برابر» خواهد داد.

ترامپ مدعی شد: «هر بار که ایران یک سرباز آمریکایی را بکشد، بهای آن را چندین برابر خواهد پرداخت.»

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش به وضعیت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پرداخت و تأکید کرد وی در طول حضور خود در ایالات متحده «به هیچ وجه و تحت هیچ شرایطی» بازداشت نخواهد شد.

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان تهران و واشنگتن همچنان در سطح بالایی قرار دارد و همزمان پرونده‌های قضایی بین‌المللی علیه نتانیاهو نیز همچنان مورد توجه محافل سیاسی و رسانه‌ای قرار دارد.

 

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