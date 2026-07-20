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بزرگ‌ترین حمله موشکی روسیه به اوکراین از آغاز جنگ

بزرگ‌ترین حمله موشکی روسیه به اوکراین از آغاز جنگ
کد خبر : 1816191
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اوکراین اعلام کرد روسیه بامداد یکشنبه با شلیک بیش از ۴۰ موشک و ۱۲۰ پهپاد، گسترده‌ترین حمله بالستیک خود از زمان آغاز جنگ را علیه این کشور انجام داد؛ حمله‌ای که کی‌یف هدف اصلی آن بود و ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت.

به گزرش ایلنا به نقل از رویترز، اوکراین اعلام کرد روسیه بامداد امروز- یکشنبه- یکی از گسترده‌ترین حملات هوایی خود از زمان آغاز جنگ را علیه این کشور انجام داد و با استفاده همزمان از موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادهای انتحاری، کی‌یف و چندین شهر دیگر را هدف قرار داد.

به گفته نیروی هوایی اوکراین، این حمله به‌صورت ترکیبی و از مسیرهای زمینی و هوایی انجام شد و پایتخت، اصلی‌ترین هدف آن بود.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، اعلام کرد روسیه بیش از ۴۰ موشک از انواع مختلف و ۱۲۰ پهپاد تهاجمی به سمت این کشور شلیک کرده است. آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، نیز این حمله را از نظر تعداد موشک‌های بالستیک، بزرگ‌ترین حمله روسیه از زمان آغاز جنگ توصیف کرد.

نیروی هوایی اوکراین مدعی شد سامانه‌های پدافندی این کشور ۱۲۶ هدف هوایی شامل ۱۸ موشک و ۱۰۸ پهپاد را رهگیری و منهدم کرده‌اند، اما با وجود این، ۲۳ موشک و ۱۰ پهپاد به ۲۰ نقطه مختلف اصابت کرده است.

سازمان خدمات اضطراری اوکراین از اصابت موشک‌ها به پنج منطقه در شهر کی‌یف خبر داد و اعلام کرد این حملات تاکنون دست‌کم یک کشته و ۱۶ زخمی بر جای گذاشته است.

همچنین مقام‌های محلی اعلام کردند در جریان حملات شبانه روسیه در مناطق مختلف اوکراین، دست‌کم ۱۶ غیرنظامی کشته و ۷۷ نفر دیگر زخمی شده‌اند که بیشترین تلفات در استان‌های خارکیف و دونتسک ثبت شده است.

در مقابل، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در حمله‌ای گسترده، تأسیسات صنایع دفاعی و مراکز لجستیکی در کی‌یف را هدف قرار داده‌اند و مدعی شد تمامی اهداف از پیش تعیین‌شده با موفقیت منهدم شده است.

این حملات در حالی انجام شد که اوکراین ساعاتی پیش از آن با حملات پهپادی به دو مرکز لجستیکی در خاک روسیه، هشت نفر را کشته بود؛ اقدامی که به نظر می‌رسد دور تازه‌ای از تشدید حملات متقابل میان دو طرف را رقم زده است.

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