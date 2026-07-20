به گزارش ایلنا به نقل از الغد،ده‌ها شهرک‌نشین صهیونیست ‌با پشتیبانی و حمایت نظامیان رژیم اشغالگر صهیونیست، به صحن‌های مسجدالاقصی یورش بردند.

استانداری قدس اعلام کرد: «گروهی از شهرک‌نشینان با یورش به صحن‌های مسجدالاقصی و تحت تدابیر شدید امنیتی نیروهای اسرائیلی، آیین های یهودی را در صحن‌های این مکان مقدس برگزار کردند.»

استانداری قدس افزود: «شهرک‌نشینان ضمن ورود غیرقانونی به مسجدالاقصی، تحت حراست شدید نیروهای اشغالگر، آیین مذهبی موسوم به ‌سجده حماسی‌ را در صحن‌های این آستان مقدس بجا آوردند.»

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