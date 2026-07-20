به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بحرین از هدف قرار گرفته شدن سامانه‌های ناوبری هوایی خود خبر داد.

‌سازمان هوانوردی بحرین اعلام کرد: تجهیزات ناوبری هوایی در «منطقه اطلاعات پرواز» این کشور در یک حمله پهپادی هدف قرار گرفته است.

‌مقام‌های منامه گفتند که این حادثه بر عملیات ترافیک هوایی تاثیری نداشته و پروازها به طور عادی ادامه دارند اما رویه‌های اضطراری برای اطمینان از تداوم و ایمنی خدمات ناوبری فعال شده‌اند.

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