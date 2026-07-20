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هدف قرار گرفتن سامانه‌های ناوبری هوایی بحرین

هدف قرار گرفتن سامانه‌های ناوبری هوایی بحرین
کد خبر : 1816119
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بحرین از هدف قرار گرفته شدن سامانه‌های ناوبری هوایی خود خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، بحرین از هدف قرار گرفته شدن سامانه‌های ناوبری هوایی خود خبر داد. 

‌سازمان هوانوردی بحرین اعلام کرد: تجهیزات ناوبری هوایی در «منطقه اطلاعات پرواز» این کشور در یک حمله پهپادی هدف قرار گرفته است.

‌مقام‌های منامه گفتند که این حادثه بر عملیات ترافیک هوایی تاثیری نداشته و پروازها به طور عادی ادامه دارند اما رویه‌های اضطراری برای اطمینان از تداوم و ایمنی خدمات ناوبری فعال شده‌اند.

 

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