رویترز مدعی شد:
پیشنهاد میانجیگران برای توقف ۱۰ روزه حملات میان ایران و آمریکا
خبرگزاری رویترز مدعی ارائه طرحی جدید برای آتشبس میان ایران و آمریکا شد.
به گزارش ایلنا به نقل از العربیه، خبرگزاری رویترز مدعی ارائه طرحی جدید برای آتشبس میان ایران و آمریکا شد.
رویترز به نقل از یک مقام ایرانی گزارش داد که میانجیگران پیشنهاد آتشبس ۱۰ روزه را برای بررسی راههای احیای تفاهمنامه مطرح کردهاند.
بنا به ادعای رویترز، میانجیگران از ایران و آمریکا خواستند به عنوان گام اول برای ازسرگیری مذاکرات، به مواضع خود قبل از ۹ ژوئیه بازگردند.