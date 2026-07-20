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انتصاب «خلیل الحیه» به‌عنوان رئیس دفتر سیاسی جدید حماس

انتصاب «خلیل الحیه» به‌عنوان رئیس دفتر سیاسی جدید حماس
کد خبر : 1816089
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گروه حماس «خلیل الحیه» را به عنوان رئیس دفتر سیاسی خود منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، گروه حماس «خلیل الحیه» را به عنوان رئیس دفتر سیاسی خود منصوب کرد. 

این گروه فلسطینی اعلام کرد که الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس انتخاب شده و جایگزین «یحیی سنوار» شده است که در اکتبر ۲۰۲۴ توسط ارتش اسرائیل در غزه به شهادت رسید. 

الحیه پس از شهادت رهبران ارشد حماس، از جمله اسماعیل هنیه در تهران، سنوار در غزه و فرمانده نظامی محمد دیف در سال گذشته، فعالیت‌های گسترده‌ای در این گروه داشت. 

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