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نیویورک‌ تایمز:

پنتاگون تلفات حملات ایران را پنهان می‌کند

پنتاگون تلفات حملات ایران را پنهان می‌کند
کد خبر : 1816049
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نیویورک تایمز گزارش داد که پنتاگون تلفات و خسارات حملات ایران را پنهان می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از نیویورک‌ تایمز، پنتاگون ده‌ها مورد از آسیب‌های نظامی آمریکا در جنگ علیه ایران را پنهان کرده است.

نیویورک تایمز گزارش داد: در هفته منتهی به حمله ایران در روز جمعه که منجر به کشته شدن دو و مفقود شدن یک سرباز آمریکایی در اردن شد، ایران سه حمله دیگر علیه نیروهای آمریکایی در این کشور انجام داد.

نیویورک تایمز به‌ نقل از مقامات آمریکایی گزارش‌ داد که این حملات منجر به زخمی شدن ده‌ها سرباز آمریکایی و آسیب دیدن چندین بالگرد شد، اما پنتاگون این حملات و همچنین تلفات و خسارات وارده را فاش نکرد اقدامی که نمونه دیگری از پنهان‌ کردن تلفات و خسارات ارتش آمریکا  در جریان جنگ علیه ایران توسط پنتاگون است.

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