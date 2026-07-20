شهادت ۳ تن در غزه در شبانه روز گذشته
وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۲۵ شهید و زخمی به بیمارستانهای غزه منتقل شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از القدس، وزارت بهداشت غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۳ شهید و ۲۲ مجروح به بیمارستانهای این منطقه منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، از زمان اعلام آتش بس در اکتبر گذشته، ۱ هزار ۱۵۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳هزار و ۷۵۶ تن مجروح شدند.
وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۲۸۳ نفر در نتیجه جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند و در همین مدت ۱۷۳ هزار و ۸۶۴ نفر نیز مجروح شدند.