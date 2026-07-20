شهادت ۳ تن در غزه در شبانه روز گذشته

به گزارش ایلنا به نقل از القدس، وزارت بهداشت غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۳ شهید و ۲۲ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، از زمان اعلام آتش بس در اکتبر گذشته، ۱ هزار ۱۵۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳هزار و ۷۵۶ تن مجروح شدند.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۲۸۳ نفر در نتیجه جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند و در همین مدت ۱۷۳ هزار و ۸۶۴ نفر نیز مجروح شدند.

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