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شهادت ۳ تن در غزه در شبانه روز گذشته

شهادت ۳ تن در غزه در شبانه روز گذشته
کد خبر : 1816026
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وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۲۵ شهید و زخمی به بیمارستان‌های غزه منتقل شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از القدس، وزارت بهداشت غزه امروز -دوشنبه- اعلام کرد که در شبانه روز گذشته ۳ شهید و ۲۲ مجروح به بیمارستان‌های این منطقه منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، از زمان اعلام آتش بس در اکتبر گذشته، ۱ هزار ۱۵۸ فلسطینی به شهادت رسیده و ۳هزار و ۷۵۶ تن مجروح شدند.

وزارت بهداشت غزه همچنین اعلام کرد که از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون ۷۳ هزار و ۲۸۳ نفر در نتیجه جنایات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده‌اند و در همین مدت ۱۷۳ هزار و ۸۶۴ نفر نیز مجروح شدند.

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