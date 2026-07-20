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درخواست وزارت امور خارجه کره جنوبی از شهروندان خود برای ترک خاورمیانه

درخواست وزارت امور خارجه کره جنوبی از شهروندان خود برای ترک خاورمیانه
کد خبر : 1815967
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وزارت امور خارجه کره جنوبی به شهروندان خود در خاورمیانه هشدار داده که به دلیل تشدید تنش‌های میان ایران و آمریکا، بی‌درنگ از این منطقه خارج شوند.

به گزارش ایلنا به نقل از یونهاپ، وزارت امور خارجه کره جنوبی به شهروندان خود در خاورمیانه هشدار داده که به دلیل تشدید تنش‌های میان ایران و آمریکا، بی‌درنگ از این منطقه خارج شوند.

بنا به گزالرش یونهاپ، وزارت امور خارجه این کشور به آن دسته از شهروندان خود که برای مدت کوتاهی به خاورمیانه سفر می‌کنند، توصیه کرده تا در میانه تشدید تنش‌های ناشی از درگیری مجدد ایران و آمریکا، بی‌درنگ این منطقه را ترک کنند.

‌این وزارتخانه به دنبال برگزاری جلسه‌ای با نمایندگان ۱۷ هیئت دیپلماتیک از جمله سفارتخانه‌های کره جنوبی در ایران و سرزمین‌های اشغالی با هدف بررسی اقدامات ایمنی برای شهروندان و کشتی‌های این کشور در منطقه، چنین هشداری را صادر کرد.

 

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