رئیس سابق مبارزه با تروریسم ایالات متحده:
آمریکا باید ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ منطقهای به رسمیت بشناسد
رئیس سابق مبارزه با تروریسم ایالات متحده، از دولتآمریکا، خواست تا نیروهای خود را از خاورمیانه خارج کند.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «جو کنت»، رئیس سابق مبارزه با تروریسم ایالات متحده، از دولتآمریکا، خواست تا نیروهای خود را از خاورمیانه خارج کند، پایگاههای خود در منطقه را رها کند و ایران را به عنوان یک قدرت بزرگ منطقهای به رسمیت بشناسد.
کنت هشدار داد که هرگونه تشدید بیشتر تنش میتواند آسیبهای جدی به اقتصاد ایالات متحده و اقتصاد جهانی وارد کند.
کنت در اظهارات اخیر خود افزود: «در هر وضعیت آشفتهای، طرفی که نظم را برقرار میکند، برنده است.»
او تأکید کرد که هیچ «راه حل نظامی» برای جنگ وجود ندارد و ادامه خصومتها، تلفات بیشتر آمریکاییها و بیثباتی بیشتر منطقه را تهدید میکند.