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دست‌کم ۲۵ کشته در پی سیل و رانش زمین در هند

دست‌کم ۲۵ کشته در پی سیل و رانش زمین در هند
کد خبر : 1815950
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سیل و رانش زمین در شمال هند دست‌کم ۲۵ کشته برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات هندی امروز -دوشنبه- اعلام کردند که دست‌کم ۲۵ نفر در اثر سیل و رانش زمین ناشی از باران‌های سیل‌آسا در شمال و شمال شرقی هند در آخر هفته جان خود را از دست دادند و افزایش باران برای روزهای آتی پیش‌بینی می‌شود.

یک مقام ارشد پلیس گفت که دست‌کم ۱۵ نفر در حوادث جداگانه مرتبط با بارش‌ها در کشمیر هند جان باختند و چندین نفر دیگر نیز مفقود شدند.

یک مقام ارشد منطقه‌ای در گفت‌وگو با رویترز اعلام کرد که رانش‌های متعدد ناشی از بارش مداوم در ایالت ناگالند، ۹ کشته بر جای گذاشته است.

همچنین یک نفر در ایالت آسام در پی جاری شدن سیل جان باخت.

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