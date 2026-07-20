دستکم ۲۵ کشته در پی سیل و رانش زمین در هند
سیل و رانش زمین در شمال هند دستکم ۲۵ کشته برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، مقامات هندی امروز -دوشنبه- اعلام کردند که دستکم ۲۵ نفر در اثر سیل و رانش زمین ناشی از بارانهای سیلآسا در شمال و شمال شرقی هند در آخر هفته جان خود را از دست دادند و افزایش باران برای روزهای آتی پیشبینی میشود.
یک مقام ارشد پلیس گفت که دستکم ۱۵ نفر در حوادث جداگانه مرتبط با بارشها در کشمیر هند جان باختند و چندین نفر دیگر نیز مفقود شدند.
یک مقام ارشد منطقهای در گفتوگو با رویترز اعلام کرد که رانشهای متعدد ناشی از بارش مداوم در ایالت ناگالند، ۹ کشته بر جای گذاشته است.
همچنین یک نفر در ایالت آسام در پی جاری شدن سیل جان باخت.