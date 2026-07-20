به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، چین اعلام کرد که‌ حملات به کشورهای خلیج فارس را محکوم می‌کند و خواستار دیپلماسی است.

وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که پکن با حملاتی که تأسیسات غیرنظامی را در کشورهای خلیج فارس هدف قرار می‌دهند، مخالف است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای بر لزوم احترام به حاکمیت و امنیت عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس تأکید کرد.

از همه طرف‌های درگیر در خاورمیانه خواست تا اختلافات را از طریق کانال‌های سیاسی و دیپلماتیک حل کنند.

انتهای پیام/