تلاش همسایگان ایران برای کاهش وابستگی خود به تنگه هرمز

به گزارش ایلنا به نقل از مجله تجاری فورچون، تسلط ایران بر تنگه هرمز همچنان پابرجاست، اما بازارهای جهانی نفت ممکن است وابستگی خود را به این آبراه مورد مناقشه تقریباً در عرض چند سال از بین ببرند.

با وجود بمباران روزانه، ارتش ایالات متحده نتوانسته است یک کریدور جایگزین از طریق تنگه که مسیر تأیید شده ایران را دور می‌زند، ایجاد کند، زیرا پهپادها و موشک‌های ایران، کشتی‌های تجاری را فراری می‌دهند.

روز جمعه، هیچ عبوری از مسیر مورد حمایت ایالات متحده شناسایی نشد و هیچ حرکت «ناوگان سایه» نیز ثبت نشد، در حالی که کانال ایران شاهد هفت عبور بود.

قبل از اینکه ایالات متحده و اسرائیل جنگ خود را علیه ایران در اواخر فوریه آغاز کنند، روزانه حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور می‌کرد.بسته شدن این آبراه توسط ایران بزرگ‌ترین شوک نفتی جهان را به همراه داشت، اما بازارها برای یافتن راه حل‌هایی که به کاهش این ضربه کمک کند، به تکاپو افتادند.

‌تلاش‌ها برای انتقال منابع انرژی از طریق مسیرهای زمینی، به ویژه خط لوله شرق-غرب عربستان سعودی و خط لوله حبشان-فجیره امارات متحده عربی، ادامه دارد. این در حالی است که هر دو کشور از کریدورهای ریلی نیز استفاده کرده‌اند. هزاران کامیون نیز نفت خام را از عراق به بنادر سوریه در سواحل مدیترانه منتقل کرده‌اند. در واقع، سوریه اکنون بیش از یک چهارم حجم خاورمیانه را پس از چند ماه ارسال نکردن، مدیریت می‌کند.

به گزارش کپلر، امارات متحده عربی خط لوله جدید غرب-شرق خود را که در حال حاضر ۵۰ درصد آن تکمیل شده و می‌تواند اوایل سال آینده به بهره‌برداری برسد، تسریع کرده است. این علاوه بر ظرفیت اضافه‌شده به خط لوله حبشان-فجیره آن خواهد بود، در حالی که عربستان سعودی در حال افزایش خط لوله شرق-غرب خود است.

از سوی دیگر، کنسرسیومی شامل شورون به دنبال بازسازی خط لوله از کرکوک در شمال عراق به بندر بانیاس سوریه در مدیترانه است و ترکیه پیشنهاد داده است که خط لوله کرکوک-جیحان به سمت جنوب تا بندر بصره عراق در ساحل خلیج فارس امتداد یابد و یک کانال صادراتی دیگر از مدیترانه ایجاد کند که وابستگی به تنگه هرمز را کاهش می‌دهد.

تحلیلگران گلدمن ساکس هفته گذشته در یادداشتی تخمین زدند که احتمالاً تا پایان سال آینده ظرفیت خط لوله خاورمیانه به اندازه‌ای افزایش خواهد یافت که بیش از ۴۵ درصد از صادرات خلیج فارس قبل از جنگ را پوشش دهد.

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