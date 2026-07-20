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جزئیات حادثه دریایی در نزدیکی عمان

جزئیات حادثه دریایی در نزدیکی عمان
کد خبر : 1815927
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سازمان تجارت دریایی انگلیس گزارش داد که کشتی مورد اصابت قرار گرفته در آب‌های عمان دچار آتش‌سوزی شده است‌.

 به گزارش ایلنا با نقل از الجزیره، سازمان تجارت دریایی بریتانیا اعلام‌ کرد که کشتی مورد اصابت قرار گرفته در آب‌های عمان دچار آتش‌سوزی شده است.

این سازمان اعلام کرد: خدمه به سلامت کشتی را رها کردند و توسط یک یدک‌کش نجات یافتند.

در این بیانیه افزوده شد: آتش خاموش نشده و کشتی در حال حاضر سرگردان است. به کشتی‌ها توصیه می‌شود با احتیاط عبور کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را  گزارش دهند.

پیشتر‌ گزارش شده بود که یک‌کشتی در  ۱۵ کیلومتری (۸ مایل دریایی) شمال غربی کومزار، عمان مورد اصابت یک‌ پرتابه ناشناس قرار گرفته است.

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