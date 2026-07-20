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قیمت نفت خام برنت از ۹۰ دلار فراتر رفت

قیمت نفت خام برنت از ۹۰ دلار فراتر رفت
کد خبر : 1815913
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در پی تشدید تنش‌ها در منطقه، نفت خام برنت برای اولین بار در بیش از یک ماه از ۹۰ دلار فراتر رفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، به دنبال تشدید تنش‌ها در منطقه و نگرانی‌ها در رابطه با اختلال در عرضه، قیمت نفت خام برنت برای اولین بار در بیش از یک ماه از ۹۰ دلار در هر بشکه فراتر رفت.

بر اساس گزارش تا ساعت ۸:۱۷ صبح به وقت مسکو، معاملات آتی نفت خام برنت برای تحویل در ماه سپتامبر در بورس آتی آی‌سی‌ای با ۲.۰۹ دلار یا ۲.۳۷ درصد افزایش به ۹۰.۱۹ دلار در هر بشکه رسید.

معاملات آتی نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل در ماه آگوست نیز با ۱.۷۶ دلار یا ۲.۱۳ درصد افزایش به ۸۴.۲۵ دلار در هر بشکه رسید.

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