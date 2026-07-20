پوتین آماده تماس با رهبر ایران است

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، دمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری روسیه، به خبرگزاری تاس گفت که در حال حاضر هیچ ترتیب خاصی برای تماس تلفنی بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، وجود ندارد، اما پوتین آماده چنین تماس‌هایی است.

پسکوف اظهار داشت: در حال حاضر هیچ ترتیب خاصی برای چنین تماس تلفنی وجود ندارد. بنابراین، در حال حاضر نمی‌توانیم چیز خاصی بگوییم. اما، رئیس جمهور پوتین آماده چنین تماس‌هایی است.

پیش از این تاس به نقل از یک منبع ایرانی گزارش داد که اولین تماس بین‌المللی رهبر انقلاب اسلامی، می‌تواند یک تماس تلفنی یا ملاقات با پوتین باشد.

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