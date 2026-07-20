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مرتس:

آلمان همچنان به دلیل فقدان گاز روسیه، از بحران انرژی رنج می‌برد

آلمان همچنان به دلیل فقدان گاز روسیه، از بحران انرژی رنج می‌برد
کد خبر : 1815879
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صدراعظم آلمان، اذعان کرد که توقف عرضه گاز روسیه منجر به بحران مزمن انرژی در آلمان شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «فریدریش مرتس»، صدراعظم آلمان، اذعان کرد که توقف عرضه گاز روسیه منجر به بحران مزمن انرژی در آلمان شده است. 

مرتس در مصاحبه‌ای ‌گفت که آلمان همچنان به دلیل فقدان گاز روسیه از بحران انرژی مداوم رنج می‌برد و برلین نیز در حال گذر از مرحله‌ای پیچیده در روابط خود با ایالات متحده است.

وی افزود که ناتو، تحت رهبری «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور ایالات متحده، دیگر به اروپا همان سطح پیشین از حمایت را ارائه نمی‌دهد.

 

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