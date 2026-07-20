دیدار پوتین با وزیر خارجه کره شمالی

به گزارش ایلنا به نقل رویترز، کاخ کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، روزگذشته -یکشنبه- با چوئه سون هوی، وزیر خارجه کره شمالی، در کرملین دیدار کرد.

بر اساس گزارش، پوتین در این دیدار از وی به خاطر کمک در جنگ با اوکراین تشکر کرد.

نیروهای کره شمالی در سال ۲۰۲۴ به روسیه در دفع تهاجم بزرگ اوکراین به منطقه کورسک کمک کردند.

بر اساس یک پیمان دفاعی متقابل بین دو کشور، کره شمالی حدود ۱۴ هزار سرباز را برای جنگ در کنار روسیه در کورسک اعزام کرد.

بر اساس اعلام کرملین، دیپلمات ارشد کره شمالی نیز در این دیدار گفت که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، اخیرا بر تعهد این کشور آسیایی به توسعه همه جانبه روابط با فدراسیون روسیه تاکید کرده است.

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