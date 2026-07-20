به گزارش ایلنا به نقل از واشنگتن‌پست، سناتور «مارک وارنر»، از اعضای ارشد دموکرات در کمیته اطلاعات سنای ایالات متحده، ضمن ابراز نگرانی عمیق نسبت به تحولات منطقه، اظهار داشت: «در کوتاه‌مدت، هیچ راهکار عملی برای حل‌وفصل بحران تنگه هرمز متصور نیستم.»

وی با انتقاد شدید از سیاست‌های نظامی جاری افزود: «این جنگ انتخابی، هم از منظر نظامی و هم از دیدگاه اعتبار بین‌المللی ایالات متحده، یک فاجعه تمام‌عیار بوده است.»

در پی جان‌باختن اخیر تعدادی از نظامیان آمریکایی در منطقه، پرسش‌های جدی پیرامون امنیت و سطح حفاظت از نیروهای مستقر در پایگاه‌های خاورمیانه مطرح شده است.

در همین راستا، یکی از نظامیانی که پیش‌تر در پایگاه هوایی «موفق‌السلطی» در اردن (محل کشته شدن دو سرباز آمریکایی) خدمت می‌کرد، در گفت‌وگو با این نشریه تصریح کرد که بسیاری از سازه‌های موجود در این پایگاه، از جمله کانتینرها، ساختمان‌های فلزی و چادرها، از استقامت لازم در برابر حملات موشکی، خمپاره‌ای یا پهپادی برخوردار نیستند.

این منبع که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، افزود که حتی استحکامات نوین ارتش که با دیوارهای ضخیم تقویت شده‌اند نیز در برابر اصابت مستقیم موشک‌های بالستیک، کارایی چندانی ندارند.

وی در ادامه با اشاره به تبادل آتش شدید میان ایالات متحده و ایران در اوایل ماه مارس، خاطرنشان کرد که در جریان این حملات، اصابت مستقیم به پادگان‌های مستحکم «کمپ عریفجان» در کویت، موجب شکستن لایه‌های حفاظتی و تخریب حدود نیمی از آن سازه شد. وی تأکید کرد که رویدادهای مشابهی مبنی بر تخریب گسترده تأسیسات نظامی آمریکا در نقاط مختلف منطقه به وقوع پیوسته است.

این سرباز آمریکایی گفت: «ما از همه طرف داریم کتک می‌خوریم.»

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