مقاومت عراق شرط ورود به جنگ با آمریکا را اعلام کرد

به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد طی روزهای گذشته هیچ عملیات نظامی علیه پایگاه‌ها و منافع آمریکا در عراق و منطقه انجام نداده، اما در صورت گسترش حملات آمریکا به ایران، به‌طور مستقیم وارد میدان خواهد شد.

این گروه در بیانیه‌ای تأکید کرد اگر آمریکا دامنه تجاوز خود علیه جمهوری اسلامی ایران را توسعه دهد، مقاومت اسلامی عراق با تمام توان پایگاه‌ها و منافع آمریکا در عراق و منطقه را هدف قرار خواهد داد.

در این بیانیه همچنین آمده است که برخلاف برخی گمانه‌زنی‌ها، مقاومت اسلامی عراق در روزهای اخیر هیچ حمله‌ای علیه مواضع آمریکا در عراق یا دیگر کشورهای منطقه انجام نداده است.

این موضع‌گیری در حالی منتشر می‌شود که طی روزهای گذشته و همزمان با تشدید درگیری میان ایران و آمریکا، برخی پایگاه‌ها و منافع آمریکا در کشورهای حاشیه خلیج فارس، اردن و سوریه هدف حملات قرار گرفته‌اند. همچنین مواضعی متعلق به گروه‌های جدایی‌طلب در اقلیم کردستان عراق نیز هدف حملات قرار گرفته است.

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