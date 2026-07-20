تلویزیون عبری: ارتش اسرائیل خروجی تونلهای حزبالله را در جنوب محاصره کرده است
یک رسانه صهیونیستی با اعلام اینکه رشتهکوه «علیالطاهر» در جنوب لبنان به مهمترین کانون درگیری میان ارتش اسرائیل و نیروهای حزبالله تبدیل شده است، تأکید کرد که ارتش با محاصره خروجیهای تونلهای منتسب به حزبالله، در انتظار واکنش نیروهای مستقر در این منطقه است.
به گزارش ایلنا، شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل اعلام کرد رشتهکوه «علیالطاهر» در جنوب لبنان، به اصلیترین نقطه درگیری و تنش میان ارتش اسرائیل و نیروهای حزبالله تبدیل شده است.
این رسانه به نقل از ارزیابیهای امنیتی اسرائیل ادعا کرد در زیر این منطقه شبکهای از تونلهای راهبردی حزبالله قرار دارد و دهها نفر از نیروهای این جنبش در آن مستقر هستند. به ادعای این گزارش، ارتش اسرائیل با استقرار نیرو در اطراف خروجیهای تونلها، تلاش میکند مانع خروج نیروهای حزبالله شود.
کانال ۱۲ همچنین مدعی شد برآوردهای امنیتی اسرائیل نشان میدهد ذخایر آب و مواد غذایی نیروهای مستقر در این تونلها طی روزهای آینده به پایان خواهد رسید.
با این حال، این رسانه اذعان کرد برخلاف ارزیابیهای اولیه، نیروهای حزبالله در روزهای گذشته موفق شدهاند مقادیر محدودی آب و مواد غذایی به داخل تونلها منتقل کنند، هرچند به ادعای این گزارش، این میزان برای ادامه حضور طولانیمدت آنان کافی نیست.
شبکه ۱۲ در ادامه مدعی شد ارتش اسرائیل خود را برای هرگونه تلاش احتمالی نیروهای حزبالله جهت خروج از تونلها یا شکستن محاصره آماده کرده است.