به گزارش ایلنا، پایگاه خبری «النشره» در تحلیلی نوشت: در حالی که درگیری نظامی مستقیم اسرائیل با حزب‌الله لبنان در مقطع کنونی کاهش یافته، گزارش‌ها حاکی از آن است که روند تضعیف این جنبش از مسیرهای سیاسی، اقتصادی و امنیتی همچنان با جدیت دنبال می‌شود؛ راهبردی که بر پایه افزایش فشار بر لبنان، سوریه، عراق و حتی کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس طراحی شده است.

بر اساس این گزارش، هرچند حملات اسرائیل از اواخر سال ۲۰۲۳ تاکنون خسارت‌های قابل‌توجهی به توان نظامی حزب‌الله وارد کرده، اما نتوانسته این جنبش را از صحنه خارج کند. از این رو، آمریکا و متحدانش تلاش دارند با مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ، توان مالی، لجستیکی و سیاسی حزب‌الله را به‌تدریج محدود کنند.

در لبنان، فشارها بر دولت این کشور با هدف محدود کردن نفوذ سیاسی حزب‌الله و تثبیت انحصار سلاح در اختیار دولت افزایش یافته است. همزمان، تلاش‌هایی برای مسدود کردن مسیرهای تأمین مالی، مقابله با قاچاق پول، پول‌شویی و دیگر منابع درآمدی این جنبش در دستور کار قرار دارد. همچنین گفته می‌شود برنامه‌هایی برای کاهش نفوذ سیاسی حزب‌الله و متحدانش در انتخابات آینده لبنان نیز در حال پیگیری است.

این گزارش همچنین از فشار آمریکا بر جوزف عون،» رئیس‌جمهور لبنان و دولت این کشور برای تعیین تکلیف پرونده سلاح حزب‌الله خبر می‌دهد؛ فشاری که با شعار حمایت از حاکمیت لبنان و انحصار سلاح در اختیار دولت دنبال می‌شود.

در بخش دیگری از این راهبرد، سوریه مأموریت یافته کنترل مرزهای خود با عراق و لبنان را تشدید کند تا مسیرهای انتقال سلاح و تجهیزات به حزب‌الله مسدود شود. بر اساس این گزارش، ارتش سوریه حضور خود را در مناطق مرزی افزایش داده و در صورت موفقیت این اقدامات، مسیرهای زمینی انتقال تجهیزات نظامی از ایران به لبنان با محدودیت جدی مواجه خواهد شد.

در همین حال، ادعا شده است که واشنگتن از احمد الشرع، رئیس‌ دولت موقت سوریه، خواسته موضع سخت‌تری در قبال حزب‌الله اتخاذ کند؛ هرچند دمشق تاکنون با ورود مستقیم به چنین تقابلی موافقت نکرده است. همچنین از برخی طرح‌های پشت‌پرده برای افزایش نقش سوریه در تحولات لبنان، از جمله مشارکت احتمالی نیروهای ارتش سوریه در قالب مأموریت‌های بین‌المللی یا عربی، سخن گفته شده است.

بخش دیگری از این راهبرد به عراق اختصاص دارد؛ جایی که آمریکا در تلاش است نفوذ گروه‌های نزدیک به ایران را کاهش داده و مسیر زمینی ارتباط میان ایران، عراق، سوریه و لبنان را قطع کند. در همین چارچوب، دولت عراق وعده داده تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ روند انحصار سلاح در اختیار دولت را تکمیل کند.

همزمان، واشنگتن با امضای قراردادهای اقتصادی بزرگ با بغداد و حمایت از پروژه‌های اتصال شبکه برق عراق به کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس، در پی کاهش وابستگی این کشور به انرژی ایران و ایجاد مسیرهای جایگزین برای صادرات نفت عراق، بدون عبور از تنگه هرمز است.

در بخش دیگری از این گزارش نیز آمده است که کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس تحت فشار قرار گرفته‌اند تا تا زمان تعیین تکلیف پرونده سلاح حزب‌الله، از ارائه کمک‌های مالی و مشارکت در بازسازی لبنان خودداری کنند.

النشره در جمع‌بندی این تحلیل ادعا کرده است که پس از تحولات اخیر در منطقه، به‌ویژه تغییرات سیاسی در سوریه و تضعیف برخی بازیگران همسو با ایران، راهبرد مهار و تضعیف حزب‌الله دیگر صرفا بر اقدامات نظامی متکی نیست، بلکه مجموعه‌ای از فشارهای سیاسی، اقتصادی، مالی و لجستیکی به‌صورت همزمان برای محدود کردن نقش و توان این جنبش در حال اجراست.

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