روسیه کییف را موشکباران کرد؛ اوکراین از حمله به یک کشتی ترکیهای خبر داد
همزمان با تشدید حملات متقابل روسیه و اوکراین، کییف اعلام کرد یک کشتی تجاری حامل غلات در دریای سیاه بر اثر حمله موشکی روسیه هدف قرار گرفته و دستکم شش نفر کشته شدهاند. این حادثه ساعاتی پس از یکی از گستردهترین حملات موشکی روسیه به پایتخت اوکراین رخ داد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، مقامهای اوکراینی اعلام کردند یک کشتی تجاری حامل غلات در دریای سیاه بر اثر حمله موشکی روسیه هدف قرار گرفته که در نتیجه آن دستکم شش ملوان جان باخته، چهار نفر مفقود شدهاند، دو نفر زخمی و هشت نفر نیز نجات یافتهاند.
به گفته نیروی دریایی اوکراین، روسیه سه موشک کروز به سوی کشتی «گلدن لئو» که با پرچم گینهبیسائو و با محموله غلات در حال ترک منطقه درگیری بود، شلیک کرده است. آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، نیز اعلام کرد خدمه این کشتی را اتباع سوریه و هند تشکیل میدادند.
این حادثه در حالی رخ داد که روسیه همزمان یکی از سنگینترین حملات موشکی خود به کییف را انجام داد. ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، گفت بیش از ۴۰ موشک، از جمله ۲۵ موشک بالستیک، به سوی پایتخت شلیک شده که بر اثر آن دستکم یک نفر کشته و ۱۶ نفر زخمی شدهاند.
مقامهای محلی اوکراین همچنین از کشته شدن هفت نفر دیگر در حملات روسیه به مناطق خارکیف، زاپوریژیا، دنیپروپتروفسک و شهر اودسا خبر دادند. زلنسکی با تأکید بر نیاز فوری کشورش به سامانههای دفاع هوایی، خواستار افزایش ارسال موشکهای رهگیر از سوی متحدان غربی شد.
در مقابل، وزارت دفاع روسیه هدف قرار دادن غیرنظامیان را رد کرد و مدعی شد حملات این کشور تنها مراکز نظامی، پایگاههای لجستیکی و زیرساختهای بندری مورد استفاده ارتش اوکراین را هدف قرار داده است.
از سوی دیگر، مقامهای روسیه اعلام کردند در حمله اوکراین به منطقه مرزی کورسک یک نفر کشته شده است. همچنین پهپادهای اوکراینی ایستگاهی متعلق به کنسرسیوم خط لوله خزر در نزدیکی بندر نووراسییسک در ساحل دریای سیاه را هدف قرار دادند؛ حملهای که با محکومیت وزارت خارجه قزاقستان همراه شد. این وزارتخانه اعلام کرد چنین اقداماتی میتواند تجارت بینالمللی و صادرات نفت از این مسیر راهبردی را با مخاطره مواجه کند.