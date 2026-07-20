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تازه‌ترین تلفات ارتش آمریکا؛ یک کشته در عراق و کشف بقایای پیکر یک نظامی در اردن

تازه‌ترین تلفات ارتش آمریکا؛ یک کشته در عراق و کشف بقایای پیکر یک نظامی در اردن
کد خبر : 1815750
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فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) با اعلام تازه‌ترین آمار تلفات نیروهای آمریکایی، از کشته شدن یک نظامی این کشور در شمال عراق و کشف بقایای پیکری با هویت نامشخص در محل حمله به یک پایگاه نظامی در اردن خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز یکشنبه اعلام کرد یک نظامی آمریکایی در جریان مأموریت خنثی‌سازی مهمات عمل‌نکرده در شمال عراق جان خود را از دست داده است. به گفته سنتکام، این مهمات متعلق به یک پهپاد انتحاری ایرانی بوده که پیش‌تر سقوط کرده بود. همچنین یک نظامی دیگر نیز در این حادثه به‌طور سطحی زخمی شده و تحت درمان قرار دارد.

سنتکام در بیانیه‌ای جداگانه اعلام کرد نیروهای آمریکایی در محل حمله به یک پایگاه نظامی در اردن، بقایای پیکری با هویت نامشخص را کشف کرده‌اند. این محل پیش‌تر شاهد حمله‌ای بود که به کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نظامی دیگر انجامید و بررسی‌های پزشکی برای تعیین هویت بقایای کشف‌شده همچنان ادامه دارد.

روزنامه نیویورک‌تایمز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد احتمال می‌رود این بقایا متعلق به نظامی مفقودشده ارتش آمریکا باشد. با این حال، پنتاگون اعلام کرده است تأیید نهایی هویت تنها پس از بررسی پزشکی قانونی انجام خواهد شد.

سنتکام پیش‌تر از کشته شدن دو نظامی آمریکایی و مفقود شدن یک نظامی دیگر در جریان مقابله با حملات موشکی و پهپادی ایران در اردن خبر داده بود.

بر اساس گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، با احتساب تلفات جدید، شمار نظامیان آمریکایی کشته‌شده از زمان آغاز جنگ میان واشنگتن و تهران در اواخر فوریه به ۱۷ نفر رسیده و بیش از ۴۳۰ نفر نیز زخمی شده‌اند.

درگیری نظامی میان ایران و آمریکا اکنون وارد دومین هفته خود شده است. این در حالی است که پس از پایان آتش‌بس اعلام‌شده از سوی واشنگتن، تنش‌ها در منطقه تشدید شده و حملات متقابل، امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، مسیرهای هوایی و روند انتقال انرژی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

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