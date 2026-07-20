ادعای ترامپ: حملات به ایران ادامه دارد؛ توان نظامی تهران بهشدت تضعیف شده است!
رئیسجمهور آمریکا، بامداد دوشنبه با ادعای وارد آمدن خسارتهای سنگین به ایران در پی حملات اخیر، اعلام کرد واشنگتن طی ساعات آینده نیز حملات تازهای را علیه ایران انجام خواهد داد.
به گزارش ایلنا، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بامداد امروز- دوشنبه- مدعی شد ارتش این کشور بار دیگر در جریان حملات شبانه، اهدافی را در ایران با «شدت» مورد حمله قرار داده و خسارتهای قابل توجهی به توان نظامی ایران وارد کرده است.
ترامپ با تکرار ادعاهای پیشین خود، گفت ایران خسارتهای بسیار سنگینی متحمل شده و دیگر قادر به دستیابی به سلاح هستهای نخواهد بود. وی همچنین مدعی شد ایران هنوز تعدادی موشک و پهپاد در اختیار دارد، اما شمار آنها محدود است و توان نظامی این کشور بهطور چشمگیری کاهش یافته است.
رئیسجمهور آمریکا در ادامه از تداوم عملیات نظامی علیه ایران خبر داد و اعلام کرد واشنگتن طی ساعات آینده نیز حملات جدیدی را انجام خواهد داد. به گفته او، این عملیات به یاد نظامیان آمریکایی انجام میشود.
این اظهارات ساعاتی پس از حضور ترامپ در مراسم اختتامیه جام جهانی فوتبال و تماشای دیدار نهایی اسپانیا و آرژانتین مطرح شد.
همزمان، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) اعلام کرده است حملات این کشور علیه ایران که اکنون وارد نهمین شب متوالی شده، با هدف آنچه «تضعیف توان نظامی ایران و زیرساختهای مورد استفاده در منطقه» عنوان شده، ادامه خواهد یافت. همچنین سنتکام مدعی شده است مرحله جدید این عملیات بر کاهش توانمندیهای نظامی و لجستیکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی متمرکز است.