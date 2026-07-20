تداوم تجاوز نظامی آمریکا؛ سنتکام از پایان نهمین موج حملات علیه ایران خبر داد
فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد امروز در بیانیهای از پایان نهمین موج حملات علیه ایران خبر داد و مدعی شد در این عملیات، مراکز فرماندهی، سامانههای پدافند هوایی، تأسیسات پایش ساحلی و برخی زیرساختهای نظامی ایران هدف قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا به نقل از النشره، فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد امروز- دوشنبه- اعلام کرد نهمین موج از حملات متوالی ارتش آمریکا علیه ایران به پایان رسیده است.
سنتکام در بیانیهای مدعی شد این حملات مراکز فرماندهی نظامی، سامانههای پدافند هوایی، تأسیسات پایش ساحلی، توانمندیهای دریایی، پایگاههای پرتاب موشک و پهپاد و همچنین شبکههای ارتباطی ایران را هدف قرار داده است.
این فرماندهی ساعاتی پیش نیز از آغاز نهمین موج حملات علیه ایران خبر داده بود و اکنون مدعی شده است این عملیات به پایان رسیده است.
سنتکام همچنین اعلام کرد این حملات با هدف آنچه «تضعیف توان نظامی ایران در مقابله با کشتیهای تجاری در تنگه هرمز» خوانده، ادامه خواهد یافت.
مقامهای آمریکایی تاکنون جزئیات بیشتری درباره میزان خسارات یا نتایج این حملات منتشر نکردهاند و در زمان انتشار این خبر نیز مقامهای ایرانی واکنشی رسمی به ادعاهای مطرحشده از سوی سنتکام نداشتهاند.